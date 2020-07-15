Полицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине

В Екатеринбурге три полицейских получили сроки за то, что изнасиловали 22-летнюю девушку в служебной машине, пишет mk.ru.

Отмечается, что Вадим Мустафин получил 6,5 лет тюрьмы, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов — по шесть лет.

В августе 2019 года полицейские рядом с сауной задержали 22-летнюю уроженку Казахстана. Мужчины предположили, что девушка занимается проституцией, после чего затолкали ее в служебную машину и изнасиловали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд Екатеринбурга отправил под домашний арест изнасиловавших девушку полицейских

— Изнасилование в Екатеринбурге: что сделали с полицейскими

— Трое полицейских задержаны по обвинению в изнасиловании в Екатеринбурге