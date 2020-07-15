Полицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине
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В Екатеринбурге три полицейских получили сроки за то, что изнасиловали 22-летнюю девушку в служебной машине, пишет mk.ru.
Отмечается, что Вадим Мустафин получил 6,5 лет тюрьмы, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов — по шесть лет.
В августе 2019 года полицейские рядом с сауной задержали 22-летнюю уроженку Казахстана. Мужчины предположили, что девушка занимается проституцией, после чего затолкали ее в служебную машину и изнасиловали.
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