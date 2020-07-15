Совфед одобрил закон о присяге для росгвардейцев

Совет Федерации одобрил закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время в госорганах, где есть военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица с классными чинами — присягу.

Порядок приведения к присяге и ее текст для лиц устанавливается «отраслевыми» федеральными законами (МВД, ФСИН, ФТС, ФПС МЧС, ФССП). Присягу также приносят судьи, прокуроры и сотрудники Следственного комитета России.

Также порядок будет введен для росгвардейцев, у которых есть специальные звания полиции.

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