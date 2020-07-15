В среду, 15 июля, Шереметьево возобновляет движение поездов межтерминального перехода, передает РИА «Новости».

Отмечается, что движение поездов запустят в 06.00 мск. Вагоны будут ездить между Северным и Южным терминальными комплексами ежедневно, в круглосуточном режиме.

Как стало известно, на первом этапе будет запущена одна линия, интервал движения состава составит около восьми минут, время в пути — 3,5 минуты. При этом вторая линия начнет работу в зависимости от темпов восстановления пассажирских перевозок.

Движение поездов в этом аэропорту было прекращено в мае из-за отсутствия трансферного пассажиропотока между терминалами на фоне ситуации с коронавирусом и уменьшения количества авиаперевозок.

Терминал D был закрыт 1 апреля после введения ограничения на международное авиасообщение. 20 марта была приостановлена работа двух терминалов (E,С). Все рейсы обслуживаются терминалами B и F.

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