Метеоролог предупредил о сильном ливне в Москве вечером во вторник
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Вечером во вторник, 14 июля, в Москве ожидается сильный ливень, которые продлится до 4-5 часов ночи среды, 15 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста метеобюро города Татьяну Позднякову.
По ее словам, дождь в центре российской столицы начнется примерно в 16 часов.
«Наибольшая интенсивность дождя будет с 18 часов сегодняшнего дня до 4-5 часов ночи завтрашнего дня», — уточнила Позднякова.
Ранее сообщалось, что днем температура воздуха в Москве будет в пределах +19... +21°C.
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