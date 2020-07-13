Сафронов связывает обвинение в госизмене со своей публикацией

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов связывает свое преследование по делу о госизмене со статьей, написанной им в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов Сафронова Олег Елисеев.

По словам адвоката, более конкретно рассказать о сути обвинения он пока не может. Елисеев добавил, что защита заявила ходатайство следствию, чтобы оно конкретизировало обвинение.

Ранее защита Сафронова заявляла, что экспертиза ФСБ не нашла в статьях Сафронова сведений, содержащих гостайну.

Сообщалось, что Сафронова могут подозревать в сотрудничестве с чешской разведкой. В чешском МИД и МВД отказались комментировать дело Сафронова. В Кремле заявили, что Москва пока не будет контактировать с Чехией относительно этой ситуации.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Неясно кем, кому и как»: Сафронову предъявили обвинение

— Адвокат: в обвинении Сафронову нет данных о его контактах с чешской разведкой

— У здания СИЗО «Лефортово» задержаны 11 журналистов