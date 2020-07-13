ФСБ опубликовала кадры с задержания сторонников ИГ* в Ростовской области

ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки задержания в Ростовской области сторонников ИГ (организация запрещена в России)* (террористическая организация запрещена в России).

На видео можно увидеть воронку в земле на месте самоподрыва главаря этой ячейки. Кроме того, в ролике демонстрируются кадры задержания остальных членов террористической группы и их оружие. На видеозаписи показано, что их брали в жилом массиве.

Ранее сообщалось, что ФСБ России выявила и пресекла деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГ* из шести человек в Ростовской области, которая планировала теракты.

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