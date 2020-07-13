В Можайске из-за ливней затопило почти 50 дачных участков

В подмосковном Можайске из-за сильных дождей за последние сутки оказались подтоплены еще 49 дачных участков и 28 жилых домов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«За 13 июля произошло подтопление 49 дачных участков в СНТ «Виктория, СНТ «Васильки», СНТ «Стрела» в городском округе Можайский, а также 28 дачных домов в СНТ «Виктория» и СНТ «Стрела», — сообщили спасатели.

Всего, по информации ведомства, на территории Можайского и Наро-Фоминского городских округов остаются подтоплены 124 участка и 43 дома.

Спасатели ликвидируют последствия ливня. Экстренное предупреждение из-за непогоды сохраняется.

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