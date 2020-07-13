На севере Камчатки пропали три рыбака

Трое жителей Пенжинского района Камчатки пропали в Охотском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС России.

По имеющейся информации, рыбаки вышли из села Манилы на катере, после чего связь с ними была утеряна в районе мыса Мамет. Они направлялись из села Манилы Пенжинского района в село Тигиль Тигильского района.

Отмечается, что для обследования акватории вылетел самолет Ан-26. Кроме того, в район поисковой операции запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России.

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