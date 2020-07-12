Один человек пострадал при взрыве в лесу в Ленобласти

В лесу Лужского района Ленинградской области произошел взрыв, при котором пострадал мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета в лесу мужчина получил травмы.

«Его доставили вертолетом [в Петербург] в больницу [им. И. И.] Джанелидзе», — сообщил собеседник агентства.

Как пишут местные СМИ, пострадавший состоит в петербургском историческом поисковом отряде «Р.К.К.А».

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