Один человек пострадал при взрыве в лесу в Ленобласти
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В лесу Лужского района Ленинградской области произошел взрыв, при котором пострадал мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В ведомстве рассказали, что в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета в лесу мужчина получил травмы.
«Его доставили вертолетом [в Петербург] в больницу [им. И. И.] Джанелидзе», — сообщил собеседник агентства.
Как пишут местные СМИ, пострадавший состоит в петербургском историческом поисковом отряде «Р.К.К.А».
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