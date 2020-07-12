Пассажир машины устроил стрельбу на МКАД

В Москве правоохранители разыскивают пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Сообщение о случившемся поступило в полицию около 10.38 мск. Очевидцы рассказали, что на 54-м км МКАД пассажир одного из автомобилей выстрелил вверх из неустановленного оружия.

На данный момент ведется розыск нарушителя. По факту произошедшего проводится проверка.

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