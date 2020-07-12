Спасатели направлены в место землетрясения на севере Китая

Сейсмологи заметили подземные толчки магнитудой 5,1 на территории провинции Хэбэй на севере Китая. Власти отправили спасателей и пожарные проверить город, сообщает ТАСС.

Землетрясение началось около 06.38 по местному времени (01.38 мск). Эпицентр толчков находился в районе Гуе города Таншань, а очаг залегал на глубине 10 км.

Отмечается, что повторные точки были зарегистрированы спустя полчаса в 07.02 по местному времени (02.02 мск) и потом еще в 07.25 по местному времени (02.25 мск).

В настоящее время в Гуе находятся спасатели и пожарные, они уже проверяют город. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.

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