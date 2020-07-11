В Москве выявили 678 новых случаев коронавируса

В Москве за прошедшие сутки выявили 678 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает в Telegram столичный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число зафиксированных случаев в Москве составило 228 678, выздоровели 164 095 человек, умерли 4 116.

Доля вылечившихся от коронавируса с начала пандемии в столице увеличилась до 72%.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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