AP: Калифорния может освободить 10 тысяч заключенных из-за пандемии

Власти штата Калифорния планируют освобождение около 10% от всех заключенных в тюрьмах из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press.

Последний выпущенный меморандум анонсирует освобождение около 2100 заключенных на три месяца, указано в сообщении агентства.

По данным AP, всего власти намерены освободить более 10 тысяч человек.

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