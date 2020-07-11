AP: Калифорния может освободить 10 тысяч заключенных из-за пандемии
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Власти штата Калифорния планируют освобождение около 10% от всех заключенных в тюрьмах из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press.
Последний выпущенный меморандум анонсирует освобождение около 2100 заключенных на три месяца, указано в сообщении агентства.
По данным AP, всего власти намерены освободить более 10 тысяч человек.
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