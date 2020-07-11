Впервые надевший маску Джонсон выступил за ужесточение масочного режима

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за ужесточение масочного режима на фоне ослабления мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Sky News.

Сам премьер был впервые замечен в маске в магазинах и ресторанах, работающих «на вынос», в пятницу, 10 июля, передает Sky News.

«Я думаю, что мы должны более строго настаивать на том, чтобы люди носили защитные маски в закрытых пространствах», — заявил Джонсон.

Он также выразил надежду, что люди вернутся к нормальной жизни и будут чувствовать себя более уверенно в магазинах и ресторанах, соблюдая официальные рекомендации.

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