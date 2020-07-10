В Роспотребнадзоре назвали условие снятия запрета на поездки детей в лагеря
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условия, по которым может быть возобновлена работа детских лагерей отдыха. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что дети смогут ездить в места отдыха, находящиеся в других регионах, при улучшении эпидемиологической ситуации.
Глава ведомства подчеркнула, что должна быть обеспечена безопасность для передвижения детей по стране и их нахождения в течение определенного времени внутри смешанного коллектива.
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