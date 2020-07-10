В суде опровергли информацию об аресте имущества и счетов Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решения об аресте имущества и банковских счетов обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.
«Постановления об аресте имущества Сафронова И.И. Лефортовским районном судом на сегодняшний день не выносились», — заявила она.
Ранее появилась информация, что банковские счета Сафронова и его семьи заблокированы.
Советник главы Роскосмоса Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене.
При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.
До своего назначения Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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