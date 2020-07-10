В Белорусии за сутки коронавирусом заразились почти 200 человек

В Белорусии за сутки коронавирус подтвердился у 193 человек, что увеличивает общее число заражений до 64 604, пишет минздрав страны.

Днем раньше суточный прирост составил 187 случаев. Всего в Белоруссии умерли 454, выздоровели 54 254 пациента. Страна провела 1,1 миллиона тестов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 12 млн, умерли более полумиллиона человек.

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