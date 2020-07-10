Нарышкин высказался об аресте Сафронова

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что арест Сафронова не связан с его профессиональной деятельностью, пишет РИА «Новости».

«Задержание… ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта», — сказал Нарышкин.

Он также подчеркнул профессионализм российской контрразведки, а также посоветовал никому не давить на следствие и суд.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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