Украина выдворила криминального авторитета по прозвищу Дед

Криминальный авторитет по прозвищу Дед, являющийся гражданином Армении, выдворен за пределы Украины. Об этом сообщается на сайте украинского МВД.

Деда неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства и выдворяли из страны, однако он незаконно вернулся на Украину, указано в сообщении. По данным полиции, мужчина менял места жительства раз в несколько дней, чтобы не попасться полиции.

Криминальный авторитет был вновь задержан 28 апреля текущего года, после чего его поместили в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, сообщает МВД Украины. В настоящее время Дед принудительно выдворен из страны, ему запрещено въезжать на украинскую территорию в течение 15 лет.

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