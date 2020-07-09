Минздрав возобновляет диспансеризацию в ряде регионов

Диспансеризация возобновляется в регионах и населенных пунктах со стабильной эпидемиологической обстановкой, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

Мурашко назвал возобновление диспансеризации «архиважным» для каждого пациента, так как оно позволит начать выявлять заболевания в плановом порядке.

Всероссийская диспансеризация была приостановлена в марте текущего года из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.

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