Министр просвещения рассказал о состоянии здоровья участников ЕГЭ

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен проходит в штатном режиме, никаких опасений за здоровье участников не возникает.

«Никаких опасений за здоровье участников ЕГЭ процедура не вызывает сегодня», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Кравцов отметил, что никаких утечек экзаменационных материалов нет.

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