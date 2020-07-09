Министр просвещения рассказал о состоянии здоровья участников ЕГЭ
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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен проходит в штатном режиме, никаких опасений за здоровье участников не возникает.
«Никаких опасений за здоровье участников ЕГЭ процедура не вызывает сегодня», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, Кравцов отметил, что никаких утечек экзаменационных материалов нет.
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