В России выявили 6 509 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировали 6 509 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram.

Кроме того, вылечились еще 8 805 пациентов, скончались 176.

Всего в России выявили 707 301 случай коронавируса, выздоровели 481 136 человек, умерли 10 843.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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