В Подмосковье из-за дождя подтопило больше 500 приусадебных участков и домов

В трех округах Московской области из-за сильных дождей оказались подтоплены более 520 приусадебных участков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦУКС ГУ МЧС России по Подмосковью.

Так, в трех городских округах – Можайск, Руза и Истра произошли подтопления 327 приусадебных участков, 150 дачных домов, 29 частных жилых домов.

Кроме того, дождь смыл два частных одноэтажных деревянных дома и одну хозяйственную пристройку.

Уточняется, что в Рузе был частично размыт автомобильный мост, движение по нему перекрыто.

Ранее сообщалось, что в Рузе во время прокладки обводного канала смыло водой два дома, а также были подтоплены почти 30 приусадебных участков.

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