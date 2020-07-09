Каждый пятый россиянин зарабатывает на своем хобби
Каждый пятый россиянин (21%) монетизировал свое хобби, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска работы HeadHunter.
Опрос показал, что мужчины чаще женщин получают прибыль от своего увлечения (27% против 15%). При этом удачнее всего россиянам удалось заработать на хобби по направлениям — искусство, развлечения, масс-медиа. На втором месте представители информационных технологий.
На вопрос, какое именно увлечение возможно превратить в профессию, четверть респондентов назвали программирование, еще 13% опрошенных выбрали рисование, 6% — писательство.
В исследовании поучаствовали более тысячи человек.
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