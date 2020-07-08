Под Волгоградом лесной пожар подобрался к селу
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В Волгоградской области лесной пожар подобрался к селу Ягодное, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
«В результате сильных порывов ветра огонь распространился на лесные насаждения. Существует угроза перехода огня на населенный пункт Ягодное», — сказали в МЧС.
Сообщение о загоревшейся сухой траве поступило в 14.00 (13.00 мск). Пожарные продолжают тушить огонь.
В Волгоградской области последние несколько дней стоит жаркая погода — температура достигает +40 — +41°C.
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