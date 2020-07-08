В Татарстане из-за пожара обвалился фасад ТЦ

В Альметьевске из-за пожара обрушился фасад торгового центра «Панорама», пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате пожара часть фасада ТЦ «Панорама» обвалилась», — сказал источник.

По имеющейся информации, никто не пострадал, потому что посетителей не было внутри здания. Пожарные работают по повышенному рангу сложности.

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