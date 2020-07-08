В Крыму утонули три человека за сутки

За прошедшие сутки в Крыму утонули три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МЧС.

«За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано четыре происшествия, погибли три человека, спасено два человека», — уточнили в спасательном ведомстве.

Так, утром 7 июля было обнаружено тело жителя Тюмени в 200 метрах от берега районе села Межводное Черноморского района. Еще одно тело очевидцы извлекли днем в районе села Поповка Сакского района. Вечером в Северо-крымском канале было найдено тело жителя села Владиславовка Кировского района.

Еще одну семейную пару удалось спасти. Мужчина и женщина начали терять силы, купаясь в районе Керчи. Им помогли добраться до берега сотрудники МЧС.

Всего с начала года в Крыму произошло 22 происшествия на воде, погибли 19 человек.

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