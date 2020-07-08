В России число выявленных случаев СOVID-19 превысило 700 тысяч

В России выявили 6 562 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

Кроме того, за прошедшие сутки выздоровел 8 631 человек, умерли 173.

Всего на территории России было зафиксировано 700 792 случая коронавируса, вылечились 472 511 пациентов, скончались 10 677.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11,6 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.

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