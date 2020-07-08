В Москве от коронавируса вылечились еще 1 195 пациентов
В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 195 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1195 пациентов», — заявила она.
Ракова добавила, что всего в столице вылечились 160 913 человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.
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