Женщина погибла при попытке сделать селфи на смотровой площадке под Красноярском

Женщина погибла, пытаясь сделать очередное селфи на смотровой площадке на юге Красноярского края. Она упала с обрыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на краевое агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, инцидент случился в минувший вторник в Курагинском районе края.

«Две женщины приехали на отдых в окрестностях Курагино. Чтобы полюбоваться окрестными видами, они взобрались на горную смотровую площадку и решили запечатлеть себя на открывшихся с высокой горы красивых видах природы. При очередном фотоснимке одна из них оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тело женщины уже найдено и передано сотрудникам МВД.

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