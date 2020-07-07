ВОЗ не исключает возможность передачи COVID-2019 по воздуху

Технический эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Бенедетта Аллегранци заявила, что нельзя исключать способность коронавируса передаваться по воздуху, передает РИА «Новости».

По ее словам, для полного понимания этого вопроса необходимо дополнительно изучить все свидетельства.

На сегодняшний день известно, что новая инфекция может передаваться по воздуху в закрытых и плохо проветриваемых помещениях с большим количеством людей, отметила Аллегранци.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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