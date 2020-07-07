Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

Советник генерального директора Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по делу о госизмене, подозревается в работе на спецслужбы Чехии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подозреваемого Ивана Павлова.

Он рассказал, что дело Сафронова касается не его журналистской деятельности, а передачи военно-технических данных о поставках вооружения на Ближний Восток и Африку спецслужбами Чехии.

«Следователь довольно громогласно заявлял, что Иван подозревается в связи с чешскими спецслужбами, которые, как известно, связаны со спецслужбами США», — сообщил защитник.

Следователь утверждает, что есть доказательства передачи некого документа, однако в деле каких-либо документов или информации о передаче нет, добавил Павлов.

Ранее Суд арестовал Сафронова на два месяца. Он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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