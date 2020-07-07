Под Воронежем горят 20 га леса

В Лискинском районе Воронежской области горят 20 га леса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«Поступило сообщение о лесном пожаре в Лискинском муниципальном районе Воронежской области... В 19.30 площадь активного горения — 20 га», — сказали в МЧС.

Отмечается, что в трех км от очага пожара находится санаторий. К тушению привлекли 63 пожарных и 27 единиц техники.

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