Дождь обошел Москву стороной
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Дождь обошел Москву стороной, задев лишь западную ее часть, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста метеобюро столицы Татьяну Позднякову.
«Мы говорили, что в основном они (прогнозируемые гроза и ветер) заденут Московскую область и частично на западе Москвы. Так и произошло», — сказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что выпало около 11 миллиметров осадков.
Ранее МЧС сделало экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре до 15-20 м/с. За вечер ожидается до 15% месячной нормы осадков.
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