В Иране за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек

В Иране за сутки от коронавируса умерли 200 человек, что стало рекордным числом, пишет минздрав страны.

Таким образом, в стране скончались почти 12 тыс. пациентов. Всего заразились больше 245 тыс., выздоровели 207 тыс. человек. 3270 пациентов все еще остаются в критическом состоянии.

С апреля Иран отменил изоляцию. Позже власти заявили, что, несмотря на новые заражения, страна не может снова ввести подобный режим из-за экономических соображений.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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