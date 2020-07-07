Эксперты ВОЗ вылетят в Китай для выявления природы происхождения COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ждут первого подходящего рейса, чтобы отправиться в КНР на расследование причин появления коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

По его словам, все приготовления завершены, и эксперты направятся в Китай на следующем доступном авиарейсе, чтобы вместе с китайскими партнерами подготовить научный план по идентификации животного источника происхождения COVID-19.

Целью миссии является расширение понимания того, как коронавирус существовал в животном носителе, и как смог перекинуться на человеческую популяцию.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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