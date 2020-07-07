В Молдавии число заражений коронавирусом превысило 18 тысяч

В Молдавии за сутки коронавирус подтвердился у 235 человек, что увеличивает число заражений до 18 тысяч, пишет минздрав страны.

Отмечается, что выздоровели 11 тысяч, скончались 603 человека.

С 15 июля в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в здравоохранении: запрещены массовые мероприятия, отменены учебные занятия. Также жители страны обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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