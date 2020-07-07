В Омске опрокинулся большегруз с 200 свиньями

Большегруз со свиньями врезался в фонарь и опрокинулся на бок в Омске, передает РИА «Новости».

По данным агентства, водитель фуры не пострадал. Пять свиней бродят возле опрокинутой фуры, остальные животные громко кричат внутри большегруза.

Источник рассказал, что в фуре находились 198 свиней, которых везли на мясоперерабатывающий концерн «Компур».

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