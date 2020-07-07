Сафронов на допросе отверг обвинения в госизмене

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный по делу об госизмене, заявил на допросе, что отрицает подозрение в государственной измене. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«В ходе допроса в качестве подозреваемого Сафронов заявил, что отрицает подозрение, и что преступление он не совершал», — сказал собеседник агентства.

Советник главы Роскосмоса подозревается в том, что работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной безопасности России.

Ранее в Роскосмосе заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне.

7 июля Сафронова задержали в Москве.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Позже работал в «Ведомостях», а в середине мая 2020 года перешел на работу в «Роскосмос».

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