Голунов оценил влияние дела о госизмене Сафронова на российскую журналистику

Журналист «Медузы» Иван Голунов прокомментировал в Telegram-канале «Дело Голунова» события, разворачивающиеся вокруг обвинения в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

«Совершенно понятно, что после этого дела журналистика в России будет другой», — написал Голунов.

Говоря о резонансных статьях Сафронова, которые некоторые СМИ называли причиной задержания, Голунов заявил, что правильно было бы «работать на предотвращение утечек, а не преследовать журналистов».

Советник главы Роскосмоса подозревается в том, что работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной безопасности России.

Ранее в Роскосмосе заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне.

7 июля Сафронова задержали в Москве.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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