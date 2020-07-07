На юге Москвы обнаружен сброс нефтепродуктов в реку Чуру
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На юге Москвы был зафиксирован сброс нефтепродуктов в руку Чуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Сотрудники экстренных служб установили факт сброса нефтепродуктов в реку Чуру на юге столицы», — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На данный момент ожидается прибытие на место сброса нефтепродуктов специалистов.
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