На юге Москвы обнаружен сброс нефтепродуктов в реку Чуру

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На юге Москвы был зафиксирован сброс нефтепродуктов в руку Чуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сотрудники экстренных служб установили факт сброса нефтепродуктов в реку Чуру на юге столицы», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На данный момент ожидается прибытие на место сброса нефтепродуктов специалистов.

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