Режим ЧС объявлен в восьми регионах России из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации из-за повышенной пожарной опасности введен в восьми российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Так, режим ЧС был введен на всей территории Иркутской области, Якутии, Камчатского, Красноярского краев, в Баргузинском районе Бурятии, в Селемджинском районе Амурской области, Среднеканском, Хасынском и Омсукчанском районах Магаданской области и в Билибинском районе Чукотского автономного округа.

Особый противопожарный режим введен в 54 субъектах России.

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