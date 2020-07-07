На западе Москвы горит автомобильный склад

Во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы горит склад автомобилей. Пожар охватил 750 кв. м, здание частично обрушилось, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Второй Сетуньский проезд, 3. Горит металлический склад по всей площади 750 кв. метров. Внутри находятся автомобили», — сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших не поступало. К месту пожара отправились 20 пожарных расчетов.

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