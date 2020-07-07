Жителя Алтайского края осудили на восемь с половиной лет за убийство подростка
Жителя Алтайского края осудили на 8,5 года за убийство подростка и изготовление огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным следствия, в сентябре 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в поселке Затон несколько раз ударил ножом 17-летнего юношу. Впоследствии жертва скончалась в больнице.
После совершенного преступления злоумышленник спрятался на чердаке и ранил ножом мужчину, который пытался его задержать.
В ходе обысков правоохранители обнаружили в его доме самодельное огнестрельное оружие.
54-летний житель региона был приговорен по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство), п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 223 УК РФ (изготовление огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (перевозка, хранение оружия).
Суд назначил ему наказание в виде 8,5 года лишения свободы в колонии строго режима, а также штраф в размере 100 тыс. рублей.
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