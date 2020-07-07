В Москве вылечили еще 2066 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 2 066 человек. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 066 пациентов», — сказала она.

Отмечается, что всего московские врачи вылечили 159 718 жителей столицы.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11,3 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.

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