В России проведено свыше 21,5 млн тестов на COVID-19

В России проведено свыше 21,5 млн тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 272 814 человек.

За минувшие сутки в стране проведено 202 тысячи тестов на COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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