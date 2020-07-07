В Казахстане коронавирусом заразились почти 50 тысяч человек

Казахстанские медики за последние сутки выявили 1 109 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии его обнаружили у почти 50 тыс. граждан страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные казахстанской межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом.

«Зарегистрированы 1 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 460; бессимптомных носителей - 649», — говорится в сообщении комиссии.

Таким образом, общее число случаев заражения в стране достигло 49 683, выздоровели более 16 тыс. пациентов, погибли 264 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минобороны: добровольцы после вакцинации от коронавируса чувствуют себя хорошо

— В Китае за сутки обнаружили восемь новых случаев заражения коронавирусом