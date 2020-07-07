Наивысший уровень опасности объявили в трех регионах Японии из-за ливней
Главное метеорологическое управление Японии объявило наивысшую степень погодной опасности в трех префектурах страны из-за продолжающихся ливней, вызвавших сильные паводки, передает РИА «Новости».
В число этих регионов вошли Фукуока, Сага и Нагасаки. Только за один час в ряде районов на их территории выпало более 110 мм осадков. В некоторых других субъектах ситуация с дождями также остается тяжелой.
В настоящий момент в префектурах Эхимэ на Сикоку и Оита на Кюсю объявлена эвакуация 350 тыс. человек.
За последние несколько дней жертвами паводков в Японии стали около 50 человек, 11 человек остаются пропавшими без вести. В район бедствия правительство направило 10 тыс. военных.
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