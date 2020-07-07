В Бурятии горит более 1,2 тысячи гектаров леса

В Бурятии продолжаются лесные пожары, их площадь в настоящее время составляет более 1,2 тыс. гектаров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное агентство лесного хозяйства.

«Общая площадь пожаров — 1251 гектар без локализованных очагов», — заявили в ведомстве.

Угроза распространения огня в населенные пункты отсутствует. В Бурятии введен особый противопожарный режим.

В настоящее время спасатели ликвидируют 13 возгораний на территории региона, еще семь пожаров в труднодоступной горной местности находятся под наблюдением властей с помощью космического мониторинга.

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