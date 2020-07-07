В Китае за сутки обнаружили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Госкомздрав КНР выявил восемь новых случаев заражения коронавирусом на территории страны прошедшие 24 часа, передает ТАСС.
По данным ведомства, все новые случаи заражения стали ввозными. Впервые с 11 июня в Пекине, где произошла локальная вспышка вируса, не обнаружено ни одного нового заболевшего.
В настоящее время в китайских больницах с диагнозом COVID-19 остаются 403 пациента, семь из них находятся в тяжелом состоянии. С начала пандемии погибли более 4,6 тыс. человек, за последние сутки новых летальных исходов не зафиксировано.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.
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